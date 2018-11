Major Katiane vai assumir o Comando na PM de Chapadão do Sul

Nesta quinta-feira 22, será realizado a partir das 09hs00(MS) na Câmara Municipal de vereadores de Chapadão do Sul, a solenidade da troca de comando da 4ª Cia. Independente da PM em Chapadão do Sul.

A Major Katiane Almeida de Oliveira Mustafá, atualmente Subcomandante do 6º Batalhão de Polícia Militar de Corumbá, será a nova comandante da CIA, em substituição ao Tenente Coronel Marcos Nascimento Silva, no comandante da 4ª Cia. Independente da Polícia Militar de Chapadão do Sul, no exercício do cargo desde agosto do ano de 2016.

A 4ª Cia. Independente da PM é responsável pelo comando da Polícia Militar de Chapadão do Sul, Costa Rica, Figueirão e Paraíso das Águas.