Acaba de chegar a nossa redação a informação que faleceu hoje, o ex-vereador de Chapadão do Sul, José Luiz Archilha Deganutti. A informação é dos seus familiares.

O ex- vereador estava residindo no estado do Paraná, na cidade de Mandaguaçu.

As primeiras informações é que ele foi encontrado sem vida nessa manhã em seu apartamento.

Em instante mais informações