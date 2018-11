Morte de Dirceu foi uma Tragédia Anunciada

O acidente de trânsito ocorrido ontem em Chapadão do Sul, em que vitimou o senhor Dirceu Marchi, nada mais é do que uma tragédia anunciada e denunciada há vários meses, por parte da Imprensa local e da própria comunidade.

O local onde ocorreu o acidente, Avenida Mato Grosso do Sul, é palco de dezenas de acidentes. É sem dúvida uma das avenidas mais movimentadas do Parque União, é o corredor utilizado pelos moradores do próprio Bairro, além de ser a entrada e saída para os Bairros Esplanada I e II, os mais populosos de Chapadão do Sul.

No último dia 10, ocorreu outra colisão de carro e moto, na referida avenida com a rua Campo Grande. Neste dia uma senhora, usando das redes sociais, citou em seu face: Será que vai ser necessário acontece uma tragédia, para que seja tomada alguma providencias”. Lamentavelmente, o fato veio acontecer.

Somente nessa semana, foram registradas três ocorrências de trânsito no local. Apesar de ser em frente aos prédios que abrigam o Fórum, MP e o Cartório Eleitoral, os motoristas de (motos e carros), não se intimidam e exerce velocidades acima do limite permitido e consequentemente acidentes ocorrem.

Já foram solicitados a instalação de lombadas com faixas de pedestres, em frente ao Fórum, para diminuir a velocidade. No local, foram pintadas faixas de pedestre nas duas pistas, mais o respeito por parte dos condutores de veículos não existe.

Pista de Corrida

Avenida Mato Grosso do Sul, se transformou numa verdadeira pista de corrida, após o cruzamento com a Avenida Minas Gerais. Em seu trecho de mais de 1 km, que foi asfaltado esse ano, os motoristas transformaram o local em pista de corrida, empregando velocidade acima de 80km por hora. O local é uma roleta russa, para quem trafega diariamente com suas famílias. A pouco dias, uma colisão, também por excesso de velocidade e falta de responsabilidade, por pouco não ocorreu ceifou a vida de uma criança.