Neste sábado tem o Baile da Cerveja do CTG

O CTG – Centro de Tradições Gaúchas de Chapadão do Sul, realiza neste sábado o seu 4º Baile da Cerveja.

O baile será animado pelo grupo Tchê Brasil e com a participação da dupla João e Jeovany. Com início previsto para as 22hs30.

As mesas poderão ser reservadas com a patronagem ou na sede do CTG, pelo fone 3562.2229.

O valor da mesa é de R$ 160,00 para quatro pessoas.