Palestra com jovens aborda o tema “Visão Estratégica” na carreira profissional.

Foi realizada ontem, 10, no Centro de Convivência do Idoso, a segunda palestra deste ano para estudantes do 3º ano do ensino médio das escolas estaduais de nosso município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Para que o evento ocorresse, houve uma articulação do programa ACESSUAS Trabalho municipal com a coordenadoria estadual de desenvolvimento de carreira do IEL (Instituto Euvaldo Lodi) /MS e também com os professores Alexandre Surdine da E. E. Jorge Amado e Anderson, da E. E. Augusto Krug Netto.

Os estudantes, aproximadamente 100 alunos, foram recepcionados com um coffe break e logo após a coordenadora do Acessuas no município fez as apresentações das representantes do IEL, a coordenadora estadual Rosângela Ramos e a psicóloga Heloísa, palestrante.

O tema proposto para o encontro foi “Visão Estratégica”, a fim de despertar e/ou ampliar a percepção dos jovens, principalmente aqueles que já estão trabalhando pelo IEL, para que possam ver no seu trabalho como estagiário uma oportunidade de emprego/profissão futuramente e não apenas um estágio remunerado, ou seja, que entendam tal oportunidade como uma porta aberta para o profissionalismo próprio e que para isso é preciso fazer a diferença nas atividades que desenvolvem no seu ambiente de trabalho.

A psicóloga Heloísa interagiu com os jovens de forma descontraída, e eles participaram das dinâmicas propostas e muitos ficaram surpresos com as conclusões/revelações dos grupos a respeito das potencialidades percebidas em cada um bem como alguns pontos que precisam ser melhorados pelos colegas.

A palestra teve duração de duas horas e os participantes receberão certificado.

*Assecom PMCS