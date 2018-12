Participe da campanha ilumina Chapadão e ganhe prêmio

A Associação Comercial de Chapadão do Sul, ACE, juntamente com a Prefeitura de Chapadão do Sul e a Câmara de Vereadores de Chapadão do Sul realiza a segunda edição da campanha ILUMINA CHAPADÃO, que visa estimular os cidadãos que decorem suas casas e comércios, premiando em dinheiro as melhores decorações natalinas nas residências e comércios de Chapadão do Sul.

A premiação concedida pela a ACE para o primeiro colocado, nas duas categorias será de R$ 700,00, já para os segundos colocados, nas duas categorias, será no valor de R$ 400,00, totalizando a premiação de R$ 2.200,00.

Processo

Para participar da ação, basta o cidadão decorar sua casa e/ou seu comércio, e enviar no e-mail: [email protected], as seguintes informações: três fotos do local decorado, nome completo, telefone e endereço, até o dia 18 de dezembro.

Os organizadores do evento irão selecionar as 25 melhores decorações de casa e 25 melhores decorações de Comércio e realizar uma enquete aberta ao público, que ficará disponível para votação do dia 20 de dezembro a 28 dezembro.

A votação acontecerá via facebook da Página da Prefeitura de Chapadão do Sul, onde a população poderá curtir as casas e comércios que mais gostarem.

Os quesitos analisados serão: Tema Referente ao Natal, Criatividade, Iluminação e Decoração.

Mais informações podem ser obtidas na ACE, localizada na Av. Onze, nº 232, ou pelo telefone 3562-1558.

A Prefeitura de Chapadão do Sul agradece a parceria existente com o Legislativo Municipal, Associação Comercial e imprensa, e ratifica o convite para que a população enfeite as casas e o comércio sul-chapadense.