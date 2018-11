PCC de Chapadão do Sul é desmontado pelo SIG da Polícia Civil em Operação TERUS

Após 3 meses de intenso serviço de investigação, a equipe do SIG levou a cabo hoje a operação TERSUS logrando êxito na prisão do maior traficante de drogas de Chapadão do Sul além da apreensão de mais de 10KG de MACONHA, porções de CRACK e COCAÍNA, balanças de precisão e grande quantia em dinheiro.

ALDINEI ARAUJO BEZERRA, vulgo NEY, já possui passagem pelo crime de tráfico de drogas e é membro da organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC – tendo realizado tribunais do crime e ameaçado testemunhas na cidade de Chapadão do Sul onde pretendia expandir a organização.

Os demais presos são JOÃO VITOR ALVES DE SOUZA, vulgo CID, que havia saído há apenas 3 dias da penitenciária, além de SIMONE LOPES MIRANDA, GABRIELA BERNARDI e JUSELI JORDANI COSTA DA SILVA.

Na hora da abordagem policial os criminosos empreenderam fuga em alta velocidade pelo centro de Chapadão do Sul, sendo perseguidos pelos agentes do SIG, os marginais colocaram em risco as vidas de pedestres e demais motoristas tendo parado apenas após perderem o controle do veículo e colidirem fortemente com um carro estacionado, saindo da pista e indo parar com o carro em cima de um terreno baldio atrás da Escola Técnica.

Os presos agora responderão pelos crimes de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico, Coação de Testemunha e Organização Criminosa.

Policia Civil Chap. do Sul