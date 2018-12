Pelo 2º ano consecutivo, Sicredi é uma das ‘Melhores Empresas para Começar a Carreira’

Instituição financeira cooperativa subiu seis posições e figura na 16ª colocação entre as 45 melhores do País do anuário da Você S/A

O Sicredi celebra mais uma conquista em gestão de pessoas: a instituição financeira cooperativa foi reconhecida pelo segundo ano consecutivo como uma das “Melhores Empresas para Começar a Carreira”. A pesquisa realizada pela revista Você S/A, em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA), contempla as companhias que oferecem os melhores programas para quem está começando no mercado de trabalho.

“Estar entre as ‘Melhores Empresas para Começar a Carreira’ e, também, as ‘Melhores Empresas para Trabalhar’ é o reconhecimento a todas as práticas de gestão de pessoas, gestão de clima e da própria essência do Sicredi. É mais uma distinção que premia os mais de 25 mil colaboradores por estarem alinhados com o propósito da instituição de ‘Fazer juntos para fazer a diferença’, tanto no dia a dia deles como no cotidiano dos mais de 3,9 milhões de associados e das comunidades onde atuamos”, afirma Rodrigo Wegener, superintendente de Gestão de Pessoas da Confederação Sicredi.

Na edição 2018 das “Melhores Empresas para Começar a Carreira”, o Sicredi figura em 16º lugar entre as 45 empresas listadas, subindo seis posições em relação ao ranking do ano passado. O índice de Felicidade no Trabalho do Jovem (IFT) subiu para 79,2, ante 78,9 em 2017. Já no Índice de Qualidade de Ambiente de Trabalho para o Jovem (IQAT), baseado no questionário de satisfação preenchido por jovens colaboradores e estagiários até 26 anos de idade, a nota do Sicredi foi 90,3, ante 89,1 na edição anterior.

O ranking também apresenta o Índice de Qualidade de Ambiente de Trabalho para o Jovem, de acordo com o que a empresa oferece e, neste caso, o Sicredi alcançou 58,7 pontos (na edição anterior, tinha atingido 55,1). Entre os fatores positivos destacados pelos jovens colaboradores e estagiários que participaram da pesquisa, se destaca a plataforma corporativa Sicredi Aprende, voltada para desenvolvimento pessoal e técnico – outro destaque é a transparência da instituição financeira cooperativa diante dos colaboradores e associados.

Os índices levam em conta os seguintes indicadores determinados pela pesquisa: Gestão Estratégica e Objetivos, Liderança, Reconhecimento e Recompensa, Carreira, Gestão do Conhecimento e Educação Corporativa, Comunicação Interna, Participação e Autonomia, Relações Interpessoais, Processos e Organização, Saúde, Segurança e Qualidade de Vida, Sustentabilidade e Diversidade e Employer Branding.

Para o guia “Melhores Empresas para Começar a Carreira”, que está na sua oitava edição, as equipes de jornalismo da revista entrevistaram pessoalmente os jovens colaboradores das empresas participantes para avaliar a satisfação deles com seus empregos e, assim, desenvolver a pesquisa.

Uma outra conquista de 2018, anunciada em novembro, o Sicredi também é destaque, pelo oitavo ano consecutivo, na lista das “150 Melhores Empresas para Trabalhar”. Repetindo o feito do ano passado, o Sicredi obteve neste mesmo ranking o primeiro lugar na categoria Cooperativas Financeiras, evidenciando a instituição como referência neste segmento, bem como o envolvimento dos seus colaboradores, valorizando e impulsionando o crescimento contínuo do cooperativismo de crédito no Brasil.

