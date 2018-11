PM recupera moto roubado em Chapadão do sul

Na sexta-feira, dia 23 de novembro, uma moto Fazer 250 vermelha, com placa de Camapuã (MS) foi furtada na Rua Cassilândia esquina com AV. Tocantins, em Chapadão do Sul.

Foi registrado o Boletim de Ocorrência do furto e as polícias iniciaram as investigações e no dia seguinte, no sábado à noite receberam uma denúncia de uma suspeita. Segundo informações de populares, um indivíduo de estatura alta teria estacionado uma moto com as mesmas características e saído, de forma suspeita.

Os Policiais Militares estiveram no local e constataram ser a mesma moto com reclamação de furto na noite seguinte. Foi realizada varredura nas proximidades, mas ninguém foi preso.

O veículo foi conduzido para a o Quartel da 4ª Cia. Independente da Polícia Militar para as devidas providências.

jovemsul