Policia civil incinerou 1.500 kg de drogas

A Polícia Civil de Chapadão do Sul incinerou na tarde desta quinta-feira (06), cerca de 1.500 kg de drogas que foram apreendidas nos últimos 45 dias no município. As drogas foram apreendidas pela instituição.

A operação foi comanda e coordenada pelo Delegado Dr. Felipe e sua equipe de agentes e investigadores.

A incineração ocorreu no armazém da EMACS, na BR060, saída para Paraiso das Aguas, e foi acompanhada por fiscal da vigilância sanitária, pela imprensa e agentes.

Foram necessários três veículos todos com carga máxima para transportar a droga até o local.

A maioria da droga queimada foram de tijolos de maconha.