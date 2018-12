Prefeito assina Contrato para Construção do Novo Paço Municipal

O prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, assinou o contrato de construção do Novo Paço Municipal, que será construído em até 18 meses a partir da data da assinatura, na tarde desta quarta-feira, 05. Além do prefeito, também assinaram o presidente da Câmara de Vereadores de Chapadão do Sul, Toninho Assunção, e o engenheiro da empresa que irá construir o Paço, Paulo Júnior. Esteve presente também o vereador Anderson Abreu.

A empresa ganhadora da licitação para construção do Paço Municipal foi a Thecon, empresa sul-chapadense, que ganhou o processo licitatório, e além de fazer o dinheiro girar no município, o Executivo Municipal também conseguiu um preço menor do previsto em pregão, colaborando para a economia nos cofres públicos.

Agora, assinado o contrato a empresa tem 18 meses para a conclusão da Obra, entretanto, o representante da empresa, em conversa com o prefeito e com os vereadores relatou que o objetivo é entregar ao município a obra antes da data prevista.

O prefeito João Carlos Krug agradeceu a dedicação de Paulo Júnior em realizar esta grandiosa obra ao nosso município e parabenizou o presidente da Câmara de Vereadores, Toninho Assunção, pela forte parceria entre Executivo e Legislativo municipal, que resultará na maior obra em prol dos sul-chapadenses.

aSSECOM