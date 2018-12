Prefeito de Chapadão do Sul declara Luto Oficial pelo falecimento de José Luiz Archilha Deganutti

O prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, no uso das suas atribuições legais declara Luto Oficial, por três dias, a contar do dia 06 de dezembro de 2018, no município de Chapadão do Sul, pelo passamento do Ex-Vereador e Ex-Secretário José Luiz Archilha Deganutti.

O Luto Oficial foi declarado considerando os relevantes serviços à comunidade chapadense, em especial ao Poder Legislativo e Executivo Municipal.

Durante o período de três dias, a bandeira de Chapadão do Sul ficará a meio mastro em sua homenagem.