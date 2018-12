Prefeito João Carlos Krug entrega restauração de praça e abre as festividades natalinas na cidade

O Prefeito Municipal de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, acompanhado da primeira dama Maria das Dores, do vice, João Buzoli, presidente da Câmara Antônio Assunção, vereadores e secretários municipais, realizaram na noite de ontem, a entrega da reativação da Praça Municipal 23 de Outubro e a decoração natalina da cidade.

Na Praça 23 de outubro, antes moradia de dependentes químicos, ganhou um novo visual, a administração revitalizou toda a área, com a reforma dos banheiros, iluminação, área verde, e principalmente a reforma completa do Chafariz da fonte.

Para melhorar ainda mais o local, a administração municipal, fez uma decoração especial de final de ano, que deixou ainda mais bonito a Praça 23 de outubro, que voltou a ser ponto de encontro de final de semana de famílias.

Durante a inauguração o prefeito João Carlos, falou que era a segunda vez que ele revitalizava a Praça 23 de outubro. A primeira foi em 2004, quando foi elaborado outro projeto e construída uma nova Praça no local. Agora, tem o prazer de novamente de entregar a população área de lazer limpo e agradável e apto para receber as famílias.

Decoração Natalina

Na Praça de Eventos o prefeito municipal João Carlos Krug e demais autoridades, realizaram a inauguração da Decoração Natalina da cidade.

Este ano acompanhado a evolução da criança no mundo moderno, o prefeito João Carlos Krug, determinou ao arquiteto que criassem uma decoração que atraíssem a criança, dentro da sua realidade virtual.

Utilizando de ferro velho o arquiteto Bannak, usou toda a sua imaginação e das ficções das telas da s TVs e filmes, construiu um robô Transforme e o helicóptero. O resultado não poderia ser outro, sucesso entre as crianças.

Além destes monumentos robóticos, uma enorme arvore de estrutura metálica no centro de um espaço, reservado para o mundo imaginário da cidade do Papel Noel, com imagens de trenos, presépio entre outros.

