Prefeito João Carlos Krug recebe em seu gabinete equipe de Natação de Chapadão do Sul premiada no JEMS e JOJUMS

Na tarde da última quarta-feira, 12, o prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, recebeu em seu gabinete a equipe de Natação de Chapadão do Sul que participou nos dias 7 a 9 de setembro, do JEMS e JOJUMS de Natação em Campo Grande, MS.

Na oportunidade o prefeito parabenizou todos os jovens pelo empenho em representar o município perante o Estado em importantes competições estaduais, ele também agradeceu aos professores pela dedicação em ensinar os jovens o esporte e também toda disciplina, que é base na natação.

Os jovens aproveitaram a oportunidade para falar sobre suas experiências, expectativas e agradecer a oportunidade que a Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Cultura e Esporte oferecem.

Competição

A competição foi de alto nível e teve a participação de vários atletas do Estado. Acompanharam a delegação, Wander Viegas (Chefe de delegação), e as professoras Paula Elidia Lacerda Graça e Adriana Maria.

Chapadão do Sul, ainda se destacou trazendo a excelente colocação de 3º lugar Geral e várias medalhas, sendo 5 de prata e 6 de bronze na categoria JEMS.

Os atletas participantes da equipe de Chapadão do Sul, na categoria JEMS, foram Taila Gabriely, Thais Vaz, Marjori Garcia, Ágata Rebeca, Eduarda Viana, Carolayne Camila, Maria Julia, Maria Eduarda, Thobias Augusto, Eduardo Araújo, Luis Gustavo, Gustavo Pinhelli e João Vitor, e na categoria JOJUMS, João Pedro e Amanda Alves.

Também participaram equipes dos municípios de Corumbá, Maracaju, Ponta Porã, Dourados, Nova Andradina e Campo Grande.

Atletas JEMS:

Taila Gabriely F. Lerner ficou em 3° lugar nos 50 metros peito.

Thobias Augusto Scheffer Rotini ficou em 2° lugar nos 50 metros crawl e 3 ° lugar nos 100 metros crawl.

Taila, Thais, Eduarda, Marjori ficaram em 2 ° lugar no Revezamento 4×50 metros medley.

Taila, Thais, Marjori, Ágata ficaram em 3° lugar no Revezamento 4×50 metros crawl.

Atleta JOJUMS:

João Pedro Damke Oliveira ficou em 3 ° lugar nos 50 metros borboleta.

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul por meio da Secretaria de Cultura e Esporte apoia e parabeniza os atletas e toda equipe.

*Assecom PMCS