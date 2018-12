Prefeitura Chapadão do Sul inicia recapeamento no centro da cidade

A prefeitura municipal de Chapadão do Sul iniciou, nesta terça-feira 04, os serviços de recapeamento das duas pistas das Avenida, 06 e 08, que ficam acima da Avenida 11.

O recapeamento esta sendo feito no sistema frio, que permite a liberação do transito, 01hora após a conclusão dos serviços.

Este dois locais citados, estavam com os asfaltos bastante danificados até nas proximidades da Rua 05, onde existiam alguns buracos.

O prefeito João Carlos Krug, já confirmou que a intenção é dar continuidade no sistema de recapeamento no centro da cidade, assim que diminuir as chuvas na cidade.