Preso em Uberlandia um dos acusados do assalto ao BB de Chapadão do Sul

Ao atender uma ocorrência de Violência Doméstica em Uberlândia (MG) a Polícia Militar acabou prendendo Thiago Herique Fonseca, uma dos quadrilheiros que participou do ataque com explosivos contra duas agências bancária em Chapadão do Sul na madrugada do último dia 7 de novembro. Os policiais localizaram dinamite e outros apetrechos para explosões em cofres e caixas eletrônicos, “miguelitos” para furar pneus, balaclava e a S-10 prata que aparece nas imagens de câmeras de segurança na cidade.

Os PMs receberam a informação de que um homem (Thiago Herique Fonseca) estava armado com duas facas e ameaçando a família. Ele foi imobilizado antes de uma inspeção mais detalhada na casa. Logo os policiais constataram uma caminhonete S10 com registro de roubo. Dentro da casa estava o arsenal usado para os ataques a bancos. O Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Chapadão do Sul usou um aplicativo para confirmar a placa e rastrear o trajeto da caminhonete registrado por câmeras nas rodovias.

