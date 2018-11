Produtores rurais de Costa Rica e Chapadão do Sul são premiados por práticas sustentáveis, econômicas e sociais na fazenda

Entidades do agronegócio premiaram os produtores rurais Walter Schlatter, do município de Costa Rica (MS), Adriano Loeff e Walter Duch, os dois de Chapadão do Sul (MS), pela gestão sustentável, econômica e social nas suas propriedades. A entrega dos troféus ocorreu durante o Seminário Soja Plus 2018, realizado nesta quarta (21), em Campo Grande (MS).

A premiação faz parte do programa Soja Plus, coordenado pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE), que capacita produtores rurais, gratuitamente, para atender demandas de conservação de recursos naturais, governança das atividades produtivas e bem-estar social de trabalhadores e comunidades locais.

Os critérios para as escolhas dos vencedores foram divididos em dois temas: Legislações Socioambientais e Boas Práticas – como qualidade do ambiente de trabalho, capacitação para aplicação de agrotóxicos e gestão da saúde do funcionário – e Construções Rurais, como alojamento para os colaboradores, área de convivência e depósito de embalagens vazias.

Para Bernardo Pires, gerente de sustentabilidade da ABIOVE, a premiação é uma forma de observar que o programa tem tido bons resultados. “É um reconhecimento para os produtores que se empenharam em obter uma fazenda- modelo com boas práticas ambientais, sociais e econômicas. Estamos orgulhosos”, afirma.

Fonte: Assessoria