Projeto Escola de Pais é realidade em Chapadão Do Sul

A Secretaria Municipal de Educação, oferece mais este Projeto de Interação Família x Escola: Uma Relação Necessária. Para que ocorra o desenvolvimento global do educando, é importante que Escola e Pais trabalhem em harmonia. É fato: quando os pais participam da vida escolar dos filhos, estes aprendem mais e melhor.

A Família tem um papel extremamente importante na construção do sucesso ou do fracasso escolar, à medida que funciona como um grupo afetivo responsável por grande parte da formação cultural e do estabelecimento dos projetos de vida e identidade dos alunos.

A Família é considerada como uma importante instituição de aprendizagem dos alunos, pois é nela que se dão as suas primeiras experiências que constitui o capital cultural que lhes é transmitido.

A Família é um agente de socialização primária, por transmitir às crianças, desde o nascimento, padrões de comportamento, hábitos, costumes, padrão de linguagem, maneiras de pensar, de agir, de se expressar, etc. A Escola como instituição secundária, complementa essa formação familiar, destacando-se como espaço da escrita, do letramento, onde as crianças aprendem a ler e escrever, para poder transmitir informações e, eventualmente, divulgar o conhecimento aprendido.

Nos dias 23 e 24 de novembro de 2018, quase 200 pessoas, entre pais, professores, funcionários e comunidade escolar, fizeram um belíssimo encontro, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, instalada no Centro Estadual de Educação Profissional Arlindo Neckel, refletindo e debatendo os seguintes temas:

a) Educar é um Desafio;

b) Valores e Limites na Educação;

c) Pai, Mãe e Agentes Educadores;

d) A Educação do Nascimento à Puberdade;

e) Adolescência, o Segundo Nascimento;

f) A Sexualidade no Ciclo de vida da Família; e

g) Cidadania e Cultura de Paz.

Estiveram presentes representantes da Escola de Pais, Seccional de Campo Grande, que brilhantemente conduziram os debates, palestras, organização, dinâmicas e emocionando em vários momentos aos participantes, que foram muito intensos e interessados no evento.

*Assecom PMCS