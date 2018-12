Protocolo On-line: Consultas podem ser acessadas pelo site da Prefeitura

A Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento tem atuado na melhora do atendimento aos fornecedores e contribuintes da municipalidade, neste intuito, desenvolveu em apoio o sistema de Consulta de Protocolo on-line.

Esta página permite a consulta dos protocolos de processos de alvarás de construção, requerimentos, ofícios e principalmente as Notas Fiscais. O cidadão que deseja acompanhar o fluxo de seu protocolo, necessita do código do requerente e da senha de acesso, as quais ele requer no ato do protocolo ou ligando na recepção da Prefeitura (67) 3562 5680.

A página de Consulta ao Protocolo encontra-se no site da Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul (www.chapadaodosul.ms.gov.br), no menu Acesso Rápido localize a opção Consulta Protocolo.

O cidadão será direcionado a página de acesso, de posse do usuário (código do requerente) e da senha

Tendo adentrado ao site, o cidadão visualizará todos os processos, cabendo a ele a opção de selecionar um processo especifico, ordenar por data, tipo de processo, assunto, também é possível verificar a situação e o local atual.

Necessitando de mais informações sobre o protocolo o cidadão pode realizar a visualização individual de cada processo, bastando clicar na lupa, assim será direcionado a uma tela onde constará a informação da data e hora que ocorreu o protocolo e a tramitação.

O secretário de Finanças e Planejamento, Itamar Mariani, argumenta que “esta nova ferramenta possibilitará ao cidadão acompanhar a tramitação de seu processo, podendo identificar onde se encontra, e o prazo que está levando. Este é mais um dos passos para a desburocratização e a simplificação de processos que estamos dando, este aplicativo em conjunto com o Portal da Transparência lastreia nosso objetivo de confiabilidade e cidadania.”

A Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento está aberto a sugestões que possam aperfeiçoar esta página, assim como as demais rotinas deste órgão, basta encaminhar um e-mail para [email protected]

*Assecom PMCS