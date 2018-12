Refis 2018: Prefeitura oferece descontos para contribuintes quitarem débitos

A Prefeitura de Chapadão do Sul está oferecendo novos benefícios para os contribuintes do município quitarem seus débitos com o fisco municipal.

O Prefeito João Carlos Krug sancionou a LEI Nº 1.177, aprovada pelos vereadores, publicada no Diário Oficial do Município nº 1.789, instituindo o Programa de Recuperação Fiscal, denominado “REFIS 2018”, destinado a promover e regularização dos créditos tributários e não tributários devidos á Fazenda Pública Municipal, com fato gerador ocorrido até 31 de dezembro de 2017, decorrentes de débitos de pessoas físicas e jurídicas, com sede ou não no Município.

Os créditos tributários nos termos desta Lei poderão ser pagos:

I- Parcela única com a redução de 100% (cem por cento) da multa e dos juros de mora;

II- Até 06 (seis) parcelas com a redução de 75% (setenta e cinco por cento) da multa e dos juros de mora;

III- Até 12 (doze) parcelas com redução de 50% (cinquenta por cento) da multa e dos juros de mora;

IV- Parcela única com redução de 50% (cinquenta por cento), para créditos oriundos de Pena Pecuniária – Multa, excetuado o imposto de origem devido.

O ingresso no REFIS 2018 deverá ser formalizado até o dia 28 de dezembro de 2018, na Central de Atendimento ao Contribuinte – CAC, localizando na Avenida Onze, esquina com a Avenida Seis, no centro.

O vencimento da guia de arrecadação será de até 5 (cinco) dias após o deferimento do pedido pelo ingresso no programa.

Mais informações podem ser solicitadas no CAC ou através dos telefones (67) 3562-5621 ou (67) 3562-5620.

*Assecom PMCS