Sanesul informa que poderá haver falta de água em parte da cidade neste domingo, 16

Em nota enviada a Imprensa , a Sanesul, Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul, informa que que haverá falta de água nos seguintes bairros: POLO EMPRESARIAL, FLAMBOYANT I E II, ESPLANADA I, II, III E IV, SIBIPIRUNA, ESPATÓDIA E SUCUPIRA, entretanto, a falta de água poderá afetar outros bairros sul-chapadenses

A previsão de normalização do abastecimento de água será às 15h do domingo (16 de setembro).

Motivo

A Sanesul informa à população de CHAPADÃO DO SUL que, devido a manutenção de dois reservatórios do sistema de tratamento de água do Parque União, poderá ocorrer a interrupção do fornecimento de água no próximo domingo (16/09/2018), a partir das 6h, nos seguintes bairros: Polo Empresarial, Flamboyant I e II, Esplanada I, II, III e IV, Sibipiruna, Espatódia e Sucupira. O sistema de abastecimento de água deverá ser normalizado a partir das 15h.

Será feito todo o possível para minimizar o tempo deste serviço. É importante que a população evite o desperdício de água. Desde já, a Sanesul agradece a compreensão de todos. Caso tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato com o nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor 24 horas, gratuitamente, pelo telefone: 0800 67 6010.