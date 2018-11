Saúde de Chapadão do Sul ganha mais uma nova ambulância

A Prefeitura de Chapadão do Sul realizou a entrega de mais uma ambulância 0 km, na tarde desta quarta-feira, 21. Com investimento de R$ 190 mil, o valor é recurso municipal, oriundo da devolução do duodécimo da Câmara de Vereadores. Além disso, também foi realizada a entrega de um perfurador ósseo e um foco cirúrgico, atendendo uma importante demanda do Hospital Municipal.

Pensando sempre no melhor para a população, esta é a quarta ambulância que o Executivo Municipal entrega, atendendo uma importante demanda da população sul-chapadense.

Na entrega da ambulância, realizada em frente ao Hospital Municipal, o prefeito João Carlos Krug, ressaltou que essa ambulância e os novos equipamentos trazem mais segurança e conforto para a população de Chapadão do Sul, que é atendida diariamente pela Saúde do município. “Vamos continuar sempre investindo na saúde em nosso município. A população está confiando cada vez mais nos serviços prestados em nosso Hospital e demais unidades de saúde, resultado do contínuo investimento do Executivo Municipal ao lado do Legislativo, e também do empenho e dedicação dos servidores públicos desta área”, finaliza.

O atual presidente da Câmara de Vereadores, Toninho Assunção, aproveitou a oportunidade para destacar que os vereadores estão felizes em ver o progresso e desenvolvimento de Chapadão do Sul, e principalmente na área da Saúde, onde o Legislativo está sempre ao lado do Executivo em busca das melhores soluções para os desafios que aparecem.

Além do prefeito João Carlos Krug e do presidente da Câmara de Vereadores, Toninho Assunção, estavam presentes representando o Executivo Municipal: os secretários Guilherme Diniz, Maria das Dores, Dinho, Wander Viegas, Felipe Batista e Ivanor Zorzo, além do secretário adjunto de Saúde Nelson Hammes, que estava representando a secretária de Saúde Mara Núbia e o controlador Lucas Cabrera, servidores do Hospital, imprensa e comunidade em geral também estiveram presentes na entrega. Representando o Legislativo Municipal também estavam presente os vereadores Mika, Vanderson Cardoso, Anderson Abreu e Alline Tontini.

Assecom