Secretaria Educação realiza segunda edição do Projeto “Árvore da Solidariedade” em Chapadão do Sul

Novas demandas sociais estão exigindo das Instituições de Ensino o desenvolvimento de novas competências que deem respostas e apontem mundos possíveis para todos os seus envolvidos diretos (alunos, professores, família e sociedade).

E é nessa perspectiva que os projetos sociais são inseridos, pois buscam lidar com as questões relacionadas à cidadania, ao indivíduo social, por meio, muitas vezes, de realidade complexa em pequenas partes, tornando-as compreensíveis, planejáveis e manejáveis.

Situar a escola como um ator social que insere o seu entorno e que, reciprocamente, é inserida pela sociedade, é um dos principais objetivos do projeto “Árvore da Solidariedade”.

O Projeto “Árvore da Solidariedade” busca estabelecer vínculos relacionados à solidariedade, ao bem comum em ajudar ao próximo, assim como em 2017, neste ano, o Projeto continuará colaborando com quem mais precisa nesta época.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Educação, através de todas as unidades municipais de ensino adotaram uma árvore símbolo do projeto. Nessa árvore são pendurados objetos que não são mais utilizados por alguns, mas muito úteis para outros. Todos podem participar.

Toda população sul-chapadense pode doar objetos (roupas, calçados, acessórios, brinquedos, livros literários) na Secretaria de Educação ou em qualquer unidade de ensino municipal (escola ou creche) para que sejam colocados na Árvore da Solidariedade.

Os objetos ficarão disponíveis para que aqueles que necessitam possam retirar e usar com sabedoria.

O Projeto segue até o dia 21 de dezembro. Seja solidário você também. Fazer o bem sempre faz bem.

*Assecom PMCS