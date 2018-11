SEDEMA realiza emissão de Carteira de Trabalho em Chapadão do Sul: saiba mais

A Prefeitura de Chapadão do Sul informa a toda população sul-chapadense que as emissões das Carteiras de Trabalhos serão realizadas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, SEDEMA, localizada na Av. Onze, nº 1.000.

A Carteira de Trabalho é um documento que contém todos os registros dos empregos do trabalhador. Além disso, ela é atualizada também com informações como pagamento do FGTS, férias, alterações de cargo, de salário e outros. A carteira é um dos únicos documentos que reproduz a vida funcional do trabalhador. Ela comprova o tempo de trabalho que garante direitos trabalhistas como o seguro-desemprego, benefícios previdenciários e FGTS.

Para pedir a emissão é necessário ter 14 anos ou mais, podendo ser para brasileiros natos ou brasileiros naturalizados.

A emissão é totalmente gratuita. Mais informações podem ser solicitadas através do telefone (67) 3562-1821.

*Assecom PMCS