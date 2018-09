Semana Farroupilha passa ser Patrimônio Cultural do Município

O CTG- Cultivando a Tradição de Chapadão do Sul, está realizando a 32ª Semana Farroupilha. Nesta segunda-feira 10, foi realizado no Galpão Crioulo a sessão solene da Câmara municipal de Chapadão do Sul, e por unanimidade de votos, foi aprovado PL nº 77 de autoria do vereador Toninho Assunção, que Institui no âmbito do município de Chapadão do Sul – MS a Semana Farroupilha e a Declara Patrimônio Cultural Imaterial do Município.

Ainda na mesma sessão os vereadores aprovaram o projeto o de lei, que concede subvenção de R$ 10 mil reais, ao CTG, par ajudar custear as despesas da realização do tradicional Rodeio Artístico, que acontecerá no mês de outubro, em Chapadão do Sul, com a participação de 10 CTG’S do estado.

A primeira noite da Semana Farroupilha, teve ainda a interpretação do ex-vereador Bigode de uma declamação tradicionalista, de Odilon Ramos, “Pai Narcizo”.

Outro que também fez uso da palavra foi prefeito João Carlos Krug, que ressaltou a importância do CTG, em manter viva a tradição sulista. citou o início do cultivo às tradições gaúchas, no ano de 1947, em Porto Alegre, pelo historiador Paixão Côrtes e seus amigos, e da importância do tradicionalismo para se manter viva a cultura do povo do sul, assim como o respeito à história do bravo povo gaúcho.Parabenizou a patronagem pela realização da 32ª Semana Farroupilha.

Falou em nome dos vereadores, o presidente Toninho Assunção, destacando a importância do povo do sul do País, que viera em cima de carroceria de caminhões e desbravaram essa região. ”Eu posso, com toda a convicção, dizer que este tema (Tropeirismo) tem tudo a ver com o povo que ajudou a formar e a construir o nosso município de Chapadão do Sul. Quantas e quantas famílias largaram a sua terra natal e, na carroceria de um caminhão, em meio aos seus poucos pertences, iniciaram uma grande jornada, desde o sul do Brasil até aqui, onde hoje vemos este pujante município. Trouxeram não apenas os seus bens materiais, mas a esperança, a fibra, a coragem e a determinação, além da vontade muito grande de vencer”.