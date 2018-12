SERC esta de volta a serie A do Estadual

A equipe da SERC conseguiu seu acesso a primeira divisão ou serie A do estadual.

A equipe goleou o Coxim hoje em seu estádio por 5×0 e ficou com a segunda colocação do Grupo.

A vitoria do Aquidauana por 1×0 sobre o Maracaju, foi o ponto favorável para que a SERC retornassem a divisão principal em 2019.

Serc tinha uma missão mais complicada, pois além de vencer seu duelo contra o Coxim, dentro da sua casa, precisava fazer um bom saldo de gols e torcer para derrota do Maracaju no outro duelo. Foi justamente o “roteiro perfeito” que a equipe de Chapadão do Sul conseguiu, ao golear o adversário por 5 a 0 e ainda ver o Maracaju perder por 1 a 0.

Os dois jogos nesta tarde decidiriam não apenas o título da competição, mas os times que iriam sair da Série B, rumo a elite do futebol sul-mato-grossense. No duelo do estádio Noroeste, em Aquidauana, o time da casa mostrou sua força e venceu a partida, sendo o grande campeão do torneio, com 12 pontos. O time já tinha garantido o acesso a Série A na rodada passada.

Com estes resultados, o Aquidauanense foi o campeão com 12 pontos, seguindo pelo Serc de Chapadão que fez 07 (pontos), garantindo assim a segunda vaga para elite do estadual de Mato Grosso do Sul. Com a mesma pontuação o Maracaju ficou em terceiro, pois somou 03 gols de saldo, contra cinco do rival.