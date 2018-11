SIG de Chapadão do Sul prende garota de programa traficante e desativa mais uma boca de fumo

Apurando denúncias de uma testemunha de que haveria intendo tráfico de drogas em um conjunto de Kitnets na rua Cornélio Procópio, na cidade de Chapadão do Sul, a equipe do SIG chegou até a casa de Francielle de Lima Maria(24), conhecida pela alcunha de FRAN, no momento em que esta estava praticando o delito.

Em busca pela casa a equipe do SIG encontrou porções de Crack e Maconha, além de R$ 385,00, balança de precisão, arma de fogo e munições, toca ninja, uma TV furtada na mesma data do fato na rua Campo Bom, além de outros objetos suspeitos de serem objetos de furto.

Segundo a presa em flagrante o dinheiro é proveniente de programas que ela faz e a arma encontrada em sua posse na verdade pertence à de Odeilson Silva de Freitas, o vulgo “SEM PALAVRA”, condenado a 16 anos de prisão por diversos crimes de roubo e recapturado em Chapadão do Sul pela equipe do SIG no último domingo. Os produtos furtados e arma de fogo encontrados no interior da boca-de-fumo confirmam que estes locais são casas de apoio para prática de inúmeros outros delitos.

Fran, agora está presa a disposição da justiça e responderá pelos crimes de TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO e POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

Fonte: SIG Chapadão do Sul