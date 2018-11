Skatistas sul-chapadenses se destacam em competição disputada em Jataí

Skatistas de Chapadão do Sul estiveram presentes no Skate Rock 2.5, disputado em Jataí-GO, no último dia 25.

Entre os representantes, quatro conseguiram subir ao pódio em suas respectivas categorias. Na categoria Mirin, Augusto Vicenssotto garantiu a primeira colocação e Vinicius Freitas a terceira colocação. Já na categoria Iniciante, Chapadão do Sul esteve representado por Silas Reges que garantiu o terceiro lugar na competição. Na categoria Amador o skatista sul-chapadense Tássio Brenner ficou na segunda colocação.

A Secretaria de Cultura e Esporte apoia e incentiva o skate no município e parabeniza os atletas pelo empenho e dedicação, representando o nome de Chapadão do Sul perante a região do Centro-Oeste.

*Assecom PMCS