Startup Weekend começa hoje, 23, em Chapadão do Sul: participe

Começa hoje, 23, às 18 horas, no Centro de Convivência da Melhor Idade (CONVIVER), em Chapadão do Sul, a 1ª edição do Startup Weekend, evento de inovação, empreendedorismo e estruturação de ideias para criação de novos negócios. A ação é uma iniciativa da UFMS, com apoio da Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, e comércios parceiros.

O evento terá imersão de 54 horas, onde o participante experimentará os altos e baixos do empreendedor, a diversão e a pressão que compõem a vida em uma startup. À medida que você aprende a criar uma empresa real, você encontrará no evento, os melhores mentores, investidores, cofundadores e patrocinadores que estão prontos para ajudá-lo a começar. Cercado por pessoas inteligentes, apaixonadas e com as melhores ferramentas e abordagens à sua disposição, você dará grandes passos em relação ao aprendizado de criar um negócio, através da conexão com pessoas e recursos adequados.

A Startup Weekend é uma organização estadunidense sem fins lucrativos, com sede em Seattle, Washington, nos Estados Unidos. A organização tem como principal objetivo proporcionar eventos de empreendedorismo prático onde são fomentadas ideias de inovação. Os eventos dão oportunidade a empreendedores, investidores, desenvolvedores, designers, profissionais de marketing e entusiastas de reunir-se, compartilhar, maturar e validar suas ideias, formar times e criar startups.

Chapadão do Sul conhecido nacionalmente pelo apoio ao empreendedorismo, mais uma vez sai a frente e traz um evento que só acontece em capitais, como uma grande oportunidade de capacitação, principalmente aos jovens e empreendedores que tem uma ideia de negócio, sendo auxiliado na estruturação para criar uma Startup para iniciar seu empreendimento.

Neste evento utiliza-se a metodologia da Techstars, uma empresa da Google presente em mais de 150 países, que só no Brasil realiza mais de mil eventos por ano. A primeira edição no Município de Chapadão do Sul será realizado pela UFMS, com apoio da Agência de Inovação da UFMS (AGINOVA), Prefeitura de Chapadão do Sul, do Sebrae e diversas empresas como Break Soft – Soluções Em T.I, LivingLab MS, Imobiliária Habiterra, restaurante Dom Saad, Laboratório Osvaldo Cruz, Posto Avenida, Vidanimal, Maran Advocacia, Fachasul e Cacau Show.

Informações sobre como conseguir ingressos ou sobre os mentores, jurados e a equipe de organização acesse o site: http://communities.techstars.com/brazil/chapadao-do-sul-brazil/startup-weekend/13345

Mais informações sobre o evento poderão ser obtidas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente pelos telefones 3562-1821 (Junior), ou na UFMS, com Daniel pelo numero (67) 9-8205-9265.

*Assecom PMCS