Sul-chapadense Kawah conquistou duas medalhes de Ouro no JEJ em Natal

Ciclismo

O atleta de Chapadão do Sul, Kawah David, foi campeão na prova por pontos (australiana) e na prova por resistência do Ciclismo, conquistando dois títulos inéditos para Mato Grosso do Sul na primeira fase dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ) 2018 Natal RN, na ultima semana.

O ciclista Kahaw David comemorou a vitória ao lado da família que foi prestigiar o desportista em Natal, no Rio Grande do Norte. Ao lado da mãe e da avó suas maiores incentivadoras, o atleta agradeceu o apoio recebido. “Comecei a treinar ano passado e, desde então, venho participando de várias competições. Nos Jogos Escolares do ano passado, fiquei bem colocado e, neste ano, consegui vencer as provas que participei graças à Deus. É um sentimento muito bom e uma experiência incrível. Agradeço ao apoio que recebo da minha família, meus pais, amigos, técnicos e a Fundesporte [Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul], que tem dado todo suporte para nós atletas, está nos ajudando demais, esse apoio tem sido fundamental,” revelou.

O desportista coleciona títulos, foi campeão Brasileiro neste ano e de quebra venceu a maior Etapa dos Jogos Escolares, deixando para trás atletas de São Paulo e Paraná.

Segundo o diretor-geral dos Jogos Escolares da Juventude, professor doutor Paulo Ricardo Nuñez, a modalidade surpreendeu com os resultados: “É um investimento que deu certo, há três anos quando assumimos a Fundesporte, junto ao professor Marcelo Miranda, tínhamos esse objetivo de implantar o Ciclismo nos Jogos Escolares de MS, uma modalidade que vem crescendo no Brasil e no Estado, e agora tivemos esse resultado importante e muito positivo, reflexo de um bom trabalho da Fundação, dos técnicos, pais, e da Federação de Ciclismo de MS, pelo calendário de eventos, estamos muito satisfeitos com os resultados”.

O circuito do Ciclismo terminou na quinta-feira (15.11) com resultados positivos, além das duas medalhas de ouro, MS garantiu o 4º lugar, com a atleta Brenda Gonçalves, de 12 a 14 anos; 5º lugar, com a ciclista Ana Nogueira, encerrando a participação subindo de posição no ranking geral da competição.

Michela David, mãe de Kawah e Valdirene Maria, mãe de Ana, acompanharam os filhos durantes as provas, com os olhos atentos para não perder nada. “Estamos muito felizes e agradecemos o apoio que temos recebido da Fundesporte, na questão de instalação, estrutura de transporte e alimentação, fora o apoio da equipe, nos integrando, estando junto, dando todo o suporte, a gente não se sente como um peixe fora d’agua”, relatou Michela. Já Valdirene acompanha a filha pela primeira vez nos Jogos e complementou: “estou achando excelente o apoio do Governo do Estado, não tenho o que falar, só agradecer esse cuidado com os atletas”.

A delegação de Mato Grosso do Sul teve o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundesporte. A realização dos Jogos Escolares da Juventude 2018 foi do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Texto Vanessa Ayala – Fotos Fundesporte