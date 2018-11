Toda quarta-feira tem Coleta dos resíduos recicláveis em Chapadão do Sul

hapadão do Sul cresce a todo vapor. E junto aumenta sua responsabilidade com o meio ambiente. Por isso, a Prefeitura realiza toda quarta-feira a Coleta Seletiva do lixo seco, que são os materiais recicláveis. A população deve fazer a sua parte e ficar atenta aos horários de recolhimento do lixo em cada região.

Para manter uma cidade limpa e organizada, além da atuação do poder público, é preciso que cada cidadão esteja consciente de seu papel. A adoção de hábitos simples como separar o lixo diariamente e colocar nos dias certos na lixeira faz muita diferença na vida de todos. É sugerido ao morador ter em casa um recipiente ou saco para o lixo seco e outro para lixo orgânico e rejeitos.

O lixo seco é todo material que pode ser reaproveitado, como caixinha de leite, garrafas, embalagens plásticas, caixas de papelão e papeis em geral. Mas atenção: papel higiênico e guardanapos não são recicláveis! Isso também vale para absorvente, cotonete e fraldas descartáveis. Por isso, esses itens são chamados de rejeitos e devem ser descartados com o lixo orgânico.

O lixo orgânico são restos de alimentos, sujeira da casa e fezes de animais domésticos.

É importante lembrar que a coleta do lixo convencional, de orgânicos e rejeitos, está sendo realizada normalmente, nos dias e horários que o morador já está habituado. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a Sedema pelos telefones: (67) 3562-1821.