UFMS prorroga prazo para inscrição no cursinho Pró-Enem

É com imensa alegria que convidamos aos vestibulandos de Chapadão do Sul para realizarem a matrícula para o “Cursinho UFMS CPCS”.

Os alunos que não realizaram a inscrição dentro do prazo estabelecido anteriormente, podem realizar a inscrição e matrícula simultaneamente.

A matrícula está sendo realizada na UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – BIBLIOTECA DO CÂMPUS DE CHAPADÃO DO SUL, entre os dias 06 de setembro e 14 de setembro de 2018, no período da manhã, das 07h30 às 10h30 e, no período da tarde, das 13h30 às 16h30.

As aulas serão ministradas por acadêmicos regularmente matriculados nos cursos de graduação do Câmpus da UFMS de Chapadão do Sul, que atuarão sob a supervisão de um professor orientador e por servidores técnico-administrativos com graduação.

Haverá uma taxa de matrícula, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), destinada a auxiliar no custeio da elaboração, reprodução dos materiais didáticos a serem utilizados no decorrer das aulas e pagamento dos bolsistas. A Guia de Recolhimento está disponível no link: https://recolhimento.ufms.br/publico/guia/1510

Esta será a única taxa a ser cobrada no decorrer do Cursinho – não haverá, portanto, cobrança de mensalidades nos meses seguintes. A Guia de Recolhimento deverá ser entregue com o comprovante no ato da matrícula. Entretanto, haverá isenção da taxa para candidatos economicamente insuficientes que afirmem tal situação por meio de autodeclaração a ser entregue no ato da matrícula, conforme formulário anexo (ANEXO 1).

No ato da matrícula, deverão ser entregues:

Cópia do comprovante de recolhimento da taxa de matrícula, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) ou, para os selecionados que pleitearem a gratuidade, o formulário de autodeclaração de baixa renda* devidamente preenchido (ANEXO 1). Fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF). Fotocópia de comprovante de endereço. Atestado de Conclusão ou comprovante de matrícula no Ensino Médio.

No ato de matrícula, o candidato selecionado ou seu representante legal (se menor de 18 anos) deverá assinar o Termo de Ciência e Concordância com as Normas Gerais de Conduta do Cursinho Pró-Enem UFMS 2018 (ANEXO 2). *

Nesse caso, não é necessário pagar a guia de recolhimento, mas apenas imprimi-la, trazendo-a consigo no dia da matrícula juntamente com a autodeclaração que, se for reprovada pela Comissão do CURSINHO UFMS – CPCS, ensejará necessidade de pagamento da guia. Pedimos, portanto, responsabilidade nesse caso e orientamos que façam a autodeclaração somente aqueles candidatos que realmente não reúnam condições socioeconômicas para a realização do pagamento.

AS AULAS

O cursinho terá início dia 22 de Setembro e se encerrará após o Vestibular da UFMS (Dezembro/2018).

As aulas serão aos SÁBADOS das 07h00 às 12h00 (Horário do Mato Grosso do Sul) e a divisão de horários das disciplinas dar-se-á da seguinte maneira:

07h00 às 08h00 – Inglês

08h00 às 10h00 – Matemática

10h00 às 12h00 – Língua Portuguesa

Agradeço a todos pelo interesse no Cursinho e estou à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Rafaela Luiza Kovalski

Coordenadora Local do Cursinho UFMS CPCS