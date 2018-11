Vândalos estragam iluminação natalina da Praça 23 de Outubro

O sistema de iluminação de natal da Praça 23 de Outubro ainda nem foi concluída e os vândalos já começaram a destruir. O mesmo espírito de porco – que não é o natalino – verificado na destruição de canteiros de avenidas acontece numa área embelezada para alegrar o cotidiano das pessoas. Na noite de ontem era possível ver famílias com suas crianças usufruindo o espaço de lazer e de entretenimento onde o Poder Público investiu muito dinheiro para reativar o chafariz e revitalizar cada metro quadrado do grande jardim público.

Nestes casos os cidadãos de bem – aqueles que zelam pela manutenção do patrimônio público – são as únicas esperanças de flagrante nestes vândalos que destroem espaços comunitários. Faltam educação e civilidade para algumas pessoas que vieram morar numa cidade que busca melhorar constantemente o cotidiano de seus moradores. A notícia – de certa forma – é desanimadora porque a depredação foi no primeiro, o que acontecerá em dezembro?

Técnicos da prefeitura de Chapadão do Sul seguem trabalhando na revitalização natalina da Praça 23 de Outubro através de uma comissão criada especialmente para esta finalidade. O trabalho ainda está longe de ser concluído, mas a primeira impressão foi muito boa. Várias pessoas saíram de suas casas para ver de perto os adereços natalinos cuja cor azul é predominante. Túneis de luzes formam um corredor iluminado.

*César Rodrigues – Chapadense News