Vídeo: Ladrão usou Hillux para furtar placas de grama da Avenida Minas Gerais em Chapadão do Sul

Após centenas de reclamações e manifestações em redes sociais começa a surgir uma luz sobre a autoria dos furtos de grama nas avenidas de Chapadão do Sul. Um internauta fotografou o “depredador do patrimônio público” arrancando as placas na Avenida Minas Gerais por volta das 23 horas de ontem na maior cara de pau. Se enganaram quem pensava que o vandalismo era ação de noiados porque o “pé-de-chinelo” em questão estava numa reluzente Hillux. Isso mesmo, um cidadão que poderia comprar ou até mesmo solicitar no Viveiro Municipal e transportar até sua casa, fazenda ou sítio preferiu arrancas as mudas.

O internauta que enviou não conseguiu anotar a placa porque estava escuro. A testemunha também filmou os vândalos em ação. Eram duas pessoas que agiam na calada da noite. destruindo o patrimônio público da bela Avenida Minas Gerais que já foi sinal de descaso administrativo em Chapadão do Sul. A atual gestão patrolou, compactou, colocou meios-fios, pavimentou e depois revitalizou com placas de grama e palmeiras para melhorar o cotidiano dos moradores. Na calada da noite vem um cidadão de caminhonete destruir o que foi feito durante o dia.

Incrivelmente a pessoa que pode ter uma Hillux pode comprar o material que deveria ser usado apenas para o bem comum. Estes “ladrões de grama” quase foram pegos com a “boca na botija” porque a população está vigilante e pronta para filmar, fotografar ou chamar a polícia. Na semana passada o secretário de Obras e Serviços de Chapadão do Sul, Ivanor Zorzo, confirmou que faria o replantio de grama furtada por estes vândalos da Avenida Minas Gerais, mas deste jeito ficará difícil de manter a cidade em condições se a “chinelagem” chega de Hillux para depredar.

Chapadense News