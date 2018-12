Vigilância Sanitária de Chapadão do Sul é contemplada com Notebook

A Prefeitura de Chapadão do Sul, por meio da Secretaria de Saúde, recebeu do Governo do Estado um Notebook para fortalecer as ações de fiscalização e controle realizadas pela Vigilância Sanitária.

A entrega, realizada na última semana, foi feita durante a reunião mensal da CIB para a secretaria de saúde Mara Nubia Soares Pereira, em Campo Grande.

A equipe da Vigilância sanitária foi contemplada com este notebook por ter atingindo a meta das ações que fazem parte do projeto de Avaliação e Monitoramento das Ações da Vigilância Sanitária – PAM VISA 2017/2018.

Este notebook vem para agilizar o trabalho de toda a equipe da vigilância sanitária e sem dúvidas, esse serviço será realizado com mais facilidade e praticidade.

A vigilância sanitária é responsável por ações para eliminar, diminuir ou precaver riscos à saúde, garantindo que serviços, e bens estejam adequados a uso.

*Assecom PMCS