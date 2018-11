Viveiro Municipal: Plantio de árvores é a melhor solução para o clima seco

A Prefeitura de Chapadão do Sul, através do Viveiro Municipal informa toda população de Chapadão do Sul que o Viveiro Municipal está com as portas abertas para toda população que deseja uma árvore para plantar no seu pátio ou na frente do seu lote.

Vale ressaltar a importâncias das árvores, principalmente, onde a arborização é ideal para amenizar o clima seco e quente, melhorando a qualidade do ar, trazendo mais sombreamento e frescor, diminuindo a poluição e o excesso de ruídos causados nas cidades.

A urbanização, auxilia o equilíbrio natural de uma cidade, colaborando intensamente tanto nos períodos de seca, chuva, calor e frio.

O Viveiro Municipal está com expediente aberto ao público das 7h às 11h e das 13 ás 17 (MS), mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3562-1821 ou (67) 99988-1662.