A magia do Natal tomara conta de Costa Rica a partir desta terça-feira (11), com a Inauguração das Luzes da cidade, chegada do Papai Noel e Cantata Natalina

As festividades de final de ano se aproxima e o clima de Natal irá tomar conta de Costa Rica – MS a partir desta terça-feira 11 de dezembro de 2018 com a realização da Cantata de Natal, Chegada do Papai Noel e Inauguração da Iluminação Natalina da cidade.

O evento ocorre a partir das 18h30 em frente ao Paço Municipal onde haverá muitas guloseimas e brinquedos para crianças como pula-pula, tobogã, aero hockey, e ainda, as apresentações de cinco corais do Município.

“Convidamos todas da família costarriquense para participar desta grande festa e entrarmos de vez no clima do Natal que é um momento de reflexão e união das famílias”, disse o prefeito Waldeli dos Santos Rosa.

O bom velhinho Papai Noel irá atender e tirar fotos com as crianças todas as noites entre os dias 11 a 22 de dezembro das 18h30 às 23h30 e nos finais de semana até as 22 horas em sua casinha que fica localizada em frente ao Paço Municipal.

De acordo com a subsecretária de Administração Liliane de Campos neste ano três pontos da cidade foram decorados a Avenida José Ferreira da Costa Rica, o Parque Ecológico Vilibaldo Rodrigues Barbosa e o Paço Municipal “e ainda teremos um diferenciar no Paço Municipal onde as famílias além de fazer fotos com o Papai Noel e terá um outro ponto para realização da mesma”, enfatizou.