Adolescente é flagrado pela Polícia Civil de Costa Rica com droga e arma artesanal

A Polícia Civil de Costa Rica apreendeu na manhã de terça-feira (11) uma trouxinha de maconha com 11 gramas e um arma de fogo artesanal que pertenciam a um adolescente de 14 anos, morador no bairro Santos Dumont. O garoto foi denunciado pela própria mãe que suspeitava que ele estivesse envolvido com drogas.

Segundo o delegado Alexandro Mendes de Araújo, titular da delegacia, após a denúncia, a polícia foi ao local e apreendeu os materiais ilícitos. O menor também foi apreendido, ouvido e liberado, e responde por ato infracional análogo a posse irregular de arma de fogo e porte de drogas para consumo pessoal.

Ainda conforme o delegado, a arma, apesar das características rudimentares, calça calibre 22 e pode ser usada em crimes como roubo. A Polícia Civil aguarda resultado de laudo que vai aferir se o equipamento bélico é funcional. “Aguardamos o laudo pericial, mas de qualquer forma, o objeto tem condições de causar intimidação”, disse.

Fonte: MS Todo Dia