Alunos e professores da Rede Municipal de Educação de Costa Rica são premiados em Concurso de Redação do Agrinho 2018

Cinco alunos e quatro professoras da REME – Rede Municipal de Educação – de Costa Rica participaram e foram premiados no Concurso de Redação do Agrinho 2018, realizado pelo Sistema Faep/Senar, Sindicatos Rurais e desenvolvido pelo Governo do Estado em parceria com as prefeituras.

Os alunos e professores vencedores, do 6º ao 9º ano, que participaram da competição por meio de redações, vão receber seus respectivos prêmios em cerimônia que será realizada na próxima terça-feira, em Campo Grande – MS.

A secretária Municipal de Educação professora Mestre Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral enaltece a metodologia utilizada pelo Programa, que associa lições de meio ambiente e cidadania a práticas pedagógicas, propiciando a reflexão sobre a inter-relação entre o meio urbano e o rural. “O Agrinho enriquece o trabalho pedagógico da REME de Costa Rica, em que buscamos estimular experiências significativas e projetos inovadores que contribuam na formação cidadã dos nossos alunos. Dessa forma, o conhecimento rompe barreiras e não fica limitado somente à sala de aula, ampliando a visão de mundo dos alunos”, destaca a gestora.

Por sua vez, o prefeito Waldeli dos Santos Rosa parabeniza os alunos e professores. “Nossos alunos têm conquistado prêmios importantes, em concursos de âmbito regional e estadual. Isso é resultado do talento dos nossos estudantes, mas também da dedicação dos professores e do estímulo das famílias. A educação é a esperança de mudança para uma cidade melhor e um futuro promissor, e essas crianças estão no caminho certo, muito bem orientadas pelas nossas equipes”, avaliou ao parabenizar os alunos e professores por conquistar a premiação por mais um ano. “Gratidão a todos os vencedores desse concurso de redação e também ao coordenador pedagógico professor Sandey que acompanhou todo o processo, e ainda, coordenadores, direção e professores. Estamos ganhando pelo segundo ano consecutivo, isso mostra que o ensino está sendo de qualidade e a participação no Agrinho gera resultados”, declarou Waldeli.

Segundo a secretária de Educação, dos 20 alunos premiados na etapa de redação do 6º ao 9º ano, cinco são de Costa Rica. “Sempre tivemos boas participações nesse concurso e vamos continuar participando, estimulando nossos alunos a aprender sempre mais e os professores a buscar conteúdos adicionais para aumentar os conhecimentos passados nas aulas e projetos”, complementou a Prof.ª Me. Manuelina Martins.

Premiados

Confira abaixo o nome dos cinco alunos e dos quatro professores que foram premiados no Concurso de Redação deste ano:

6º ano

Aluno: Giovana Ferreira Máximo

Professora responsável: Tamara Priscilla Diniz da Silva Andrade

Escola: Professor Adenocre Alexandre de Morais

7º ano

Aluno: Samira de Paula Batista

Professora responsável: Carla Regina Martins Poncio Melo

Escola Municipal Francisco Martins Carrijo

8º ano

Aluno: Gustavo Ananias de Souza

Professora responsável: Janaira Ferreira da Silva

Escola Municipal Francisco Martins Carrijo

9º ano

Aluno: Felipe Lourenço Beteti

Professora responsável: Rosilda da Silva Almeida

Escola Municipal Vale do Amanhecer

Aluno: Joel Rosa de Souza Filho

Professora responsável: Janaira Ferreira da Silva

Escola Municipal Francisco Martins Carrijo

Na etapa experiência pedagógica, Costa Rica ainda concorreu com a turma de 9º ano da Escola Professor Adenocre Alexandre de Morais com o projeto “Preservar água no campo e na cidade”, com acompanhamento da professora Rosalina Martins Arruda.

Agrinho

O Programa Agrinho é a maior iniciativa de responsabilidade social do Sistema Faep/Senar-PR, que já foi inclusive replicado em outros estados e até em outros países de língua portuguesa. Realizado há 23 anos, o Agrinho é desenvolvido nas escolas ao longo do ano, período no qual os professores utilizam os materiais didáticos do Programa para trabalhar temas transversais em sala de aula, como ética, cidadania, saúde e meio ambiente.