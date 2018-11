Com barra de ferro, homem rende mulher e rouba conveniência em Costa Rica

Conveniência localizada na Rua Sebastião Paes Anananias foi roubada noite de ontem, em Costa Rica. O ladrão, que vestia camiseta laranja e aparentava ter 40 anos, agarrou por trás a mulher de 27 anos que estava no caixa e, usando uma barra de ferro, a ameaçou e exigiu dinheiro. Ele fugiu levando R$ 250, um maço de cigarro e disse que caso ela contasse os fatos para alguém, voltaria para matá-la.

De acordo com o boletim de ocorrência, era por volta de 18h40 quando o suspeito entrou no estabelecimento, cumprimentou a vítima com um “boa noite” e foi para a sessão de bebidas. Em seguida, sem que ela percebesse, o homem se aproximou por trás, a agarrou e anunciou o roubo colocando a barra de ferro contra o pescoço dela. Temendo pela própria vida, a vítima obedeceu.

O ladrão fugiu dizendo que a mataria caso fosse denunciado. A mulher ficou bastante assustada e só conseguiu acionar a Polícia Militar quando outras duas pessoas chegaram. No local, ela relatou os fatos ao soldado Caio Cesar Queiroz e ao cabo Elton Gomes da Silva. Com apoio da Polícia Civil, eles fizeram rondas pela cidade por cerca de três horas seguidas, visitando bares e casas noturnas, mas o suspeito não foi encontrado. O caso é investigado.

Fonte: MS Todo Dia