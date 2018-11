Com muita arte e diversão, 6º Costa Cultura será realizado dia 22 de novembro no Centro de Eventos Ramez Tebet

O 6º Costa Cultura que será realizado na quinta-feira, 22 de novembro de 2018, no Centro de Eventos Ramez Tebet, terá, como um dos principais atrativos, a feira gastronômica com cardápio variado de comidas típicas preparado pelos servidores públicos municipais que trabalham voluntariamente para o sucesso do evento.

Com o objetivo de levar arte e diversão por meio de apresentações culturais, o evento também oferece as comidas típicas da região como pamonha, curau, galinhada, arroz carreteiro, milho assado e cozido, entre outros, tudo com preços acessíveis. Além dos pratos típicos haverá também a venda de bebidas como água, cerveja e refrigerante.

Os voluntários iniciarão os preparativos na quarta-feira, para deixar tudo organizado para a produção dos pratos durante o evento. “Família costarriquense venham participar deste belíssimo evento que valoriza a cultura de nossa cidade”, convidou o prefeito Waldeli dos Santos Rosa.

Programação

As exposições iniciam logo pela manhã a partir das 8 horas e segue até às 10 horas, retorna após o almoço. No período da noite o evento inicia a partir das 18 horas com apresentações culturais e feira gastronômica.

A secretária de Educação professora Mestre Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral enfatiza que a entrada é franca “para visitar as exposições e assistir as apresentações culturais e conferir tudo o que foi preparado com carinho a entrada é franca, somente as comidas típicas e bebidas são cobrados e toda é revertida e dividida entre as instituições de ensino”, explicou.

Cardápio

Prato feito – Galinhada ou Carreteiro – R$ 10,00

Bolo de milho (pedaço) – R$ 4,00

Caldo (frango ou carte) – R$ 5,00

Carne com mandioca (porção) – R$ 10,00

Canjicada – R$ 4,00

Chica-doida – R$ 5,00

Curau – R$ 4,00

Mandioca frita (porção) – R$ 5,00

Mané pelado – R$ 4,00

Milho cozido ou assado – R$ 3,00

Pamonha – R$ 5,00

Tapioca – R$ 5,00

Bebidas

Refrigerante, água ou cerveja – R$ 4,00 ou 4 unidades por R$ 15,00.

Toda a renda obtida no evento será dividida entre todas as instituições Municipais de Ensino de Costa Rica – MS que trabalham na organização.

A realização da festa é do Governo de Costa Rica por meio das Secretarias e Autarquias Municipais com organização dos servidores públicos municipais que são voluntários no evento.