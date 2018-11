Comandante regional da PM traz novo olhar sobre segurança e elogia relação entre polícia e sociedade em Costa Rica

A major Katiane Almeida de Oliveira Mustafá assumiu recentemente a 4ª Companhia Independente da Polícia Militar em Chapadão do Sul, unidade que também engloba Costa Rica, Figueirão e Paraíso das Águas. Na quarta-feira pela manhã, a nova comandante regional visitou a unidade de Costa Rica e elogiou a relação positiva entre os policiais militares do município com as demais instituições constituídas e sociedade em geral.

“Posso dizer que saí bastante impressionada positivamente com a organização e o alinhamento entre as polícias [PM e Polícia Civil], o Conselho de Segurança, a Prefeitura e as pessoas em geral. É uma sociedade harmonizada”, disse ela, que reconheceu o trabalho do tenente Esteban Palácios Rodrigues e equipe. “Ele é muito digno de elogios e vem conduzindo muito bem o trabalho, trazendo resultados com efetivo diminuto”.

Palácios, por sua vez, lembrou que a visita faz parte do procedimento dos novos comandantes. “Ela veio conhecer nosso pelotão, falar com o pessoal, conferir nosso material e estrutura. Creio que veio com um olhar diferente”, destacou Palácio. Esse olhar diferente, afirma Katiane, está relacionado com a relação entre as equipes, formas de desempenhar policiamento e a participação ainda mais ativa da PM em projetos sociais.

“Tenho compromisso em trabalhar. Não podemos agora prometer a redução dos crimes. Mas temos planos de descentralizar o trabalho, integrar as unidades e montar operações em todos os municípios. Também vamos buscar apoio do Bope e do Batalhão de Choque, bem como da Polícia Rodoviária Estadual [PRE]. Também vamos olhar com cuidado para os projetos sociais e violência contra a mulher, em caráter preventivo”.

*MS Todo Dia