Costa Rica: Jovem de 19 anos fica ferido em acidente entre carro e moto

Um jovem de 19 anos ficou ferido em acidente de trânsito ocorrido por volta das 21 horas de ontem, no centro de Costa Rica. A vítima pilotava uma moto Honda CG 150 Sport que bateu em um automóvel Gol no cruzamento da Avenida José Ferreira da Costa com a Rua José Antonio Dias. O Corpo de Bombeiro prestou os primeiros socorros e o levou à Fundação Hospitalar.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, um mecânico de 43 anos, motorista do Gol e que nada sofreu, disse que seguia pela José Antonio Dias, quando no cruzamento com a José Ferreira da Costa, realizou manobra à esquerda para seguir sentido centro, quando foi atingido pela moto que supostamente estaria em alta velocidade.

O sub-tenente Teodoro, do Corpo de Bombeiros, prestou atendimento e disse que o rapaz sofreu corte profundo (laceração) no braço direito, além de arranhões nos joelhos, e perdeu muito sangue, no entanto, nenhuma artéria foi atinginda. “Ele estava consciente e orientado, mas com taquicardia por causa da hemorragia, pois quando perde sangue, o coração tenta compensar acelerando os batimentos”, explicou Teodoro, estiveram juntos prestando atendimento Sargento Chiara e Telma.

A vítima foi deixada no hospital e a suspeita era de que não havia fratura. Mas seriam realizados alguns exames e, dependendo da situação, o jovem poderia ser encaminhado para Campo Grande.

Quando os policiais chegaram ao local, o rapaz já havia sido socorrido. Os soldados Dionatam da Silva Queiroz e Lucas Guilherme Domingues de Godoy então foram ao hospital, onde constataram os ferimentos e relataram no boletim de ocorrência que foi encaminhado à Polícia Civil.

