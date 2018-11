Costa Rica: Populares e bombeiros agem rápido para conter princípio de incêndio em carreta

Carreta prancha que presta serviços para uma usina da região teve princípio de incêndio após pane elétrica no alternador na tarde deste sábado, no residencial Bela Vista, em Costa Rica. O prejuízo só não foi grande porque populares e o Corpo de Bombeiros agiram rápido para controlar as chamas, evitando que se alastrassem.

De acordo com o sargento Tolentino, a equipe foi acionada via 193 para atender um veículo em chamas no local. Do quartel até onde estava a carreta, a equipe levou cerca de apenas três minutos. “Quando nós chegamos, nos deparamos com algumas pessoas usando extintor de pó químico para combater o fogo”, explicou.

Segundo o bombeiro, a ação precisa dos populares foi fundamental para impedir a propagação do incêndio. “Foi importante para que as chamas não se alastrassem. Ao nós fizemos o rescaldo utilizando aproximadamente 500 litros de água. Por isso é importante que as pessoas saibam usar um extintor”, pontuou.

Apesar do susto, ninguém se feriu e o veículo teve danos apenas no alternador que sofreu a pane. Ainda de acordo com o sargento, participaram também da ocorrência o sargento Chiari e o Soldado Piati.



Fonte: MS Todo Dia