Costa Rica: Sem chuva há 114 dias, incêndio consome dois mil hectares de fazenda

Incêndio em palha de algodão, na quarta-feira (12), consumiu dois mil hectares de fazenda em Costa Rica. Tempo seco e ausência de chuva há mais de 114 dias favoreceu que fagulha de equipamento agrícola iniciasse o fogo.

Chamas foram registradas, conforme o site MS Todo Dia, por quem passava pela BR-359. Equipes de combate a incêndios da Fazenda Planalto, com ajuda de propriedades vizinhas, buscavam conter o fogo iniciado às 9h45. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h para reforçar o trabalho com sete militares e duas viaturas. Situação acabou controlada às 16h.

Segundo o site Campo Grande News apurou que a propriedade não enfrentava problemas há 20 anos, contudo a umidade do ar abaixo de 30% tem favorecido ocorrência de incêndios em outras fazendas. Parte do Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari foi afetada há 20 dias.

Segundo o major comandante do 19° Subgrupamento do Corpo de Bombeiros, Aldinei Peres da Silva, há recomendação para que as empresas, ainda que possuam estrutura de combate a incêndio, informem a corporação do momento de início das chamas para que seu controle possa ser mais efetivo. “Esta é uma região rica em produção agrícola e há essa dificuldade em controlar eventuais incêndios”, pontuou o major.

*Campo Grande News