PM salva homem que ficou tres dias sem comida vítima de mal súbito em Costa Rica

Em rápida ação, policiais militares de Costa Rica conseguiram salvar um vendedor de picolé de 64 anos que sofria mal súbito trancado em sua residência. Os fatos ocorreram na tarde de sábado, na Rua Sebastião Messias de Paula, atrás da figueira, e, não fosse a intervenção do soldado Lucas Guilherme Domingues de Godoy e do sargento Josimar Kuhn, a vítima poderia não ter resistido. Eles a preservaram até chegada de uma equipe do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma vizinha acionou os policiais pelo número da emergência informando que não havia visto o homem há cerca de três ou quatro dias e que, preocupada pelo fato de ele não ter parentes na região e morar sozinho, ela decidiu chamá-lo, mas ouviu apenas gemidos de dor. Por este motivo, pediu a presença urgente dos policiais, pois acreditava que o picolezeiro estavam passando mal.

Os militares chegaram rapidamente ao local e, pelo quintal da vizinha, tiveram acesso ao imóvel da vítima, que estava todo trancado. Os policiais chamaram por ele e ele respondeu apenas com sussurros, reforçando a suspeita de que não estava bem. A equipe então forçou uma das portas e conseguiu entrar, encontrando o homem com parte do corpo fora da cama, úmido por causa de vômito e quase sem roupa.

A impressão era de que ele tentou se locomover por horas, mas sem sucesso. Durante a ação, os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros e prestaram os primeiros atendimentos à vítima até que o socorro chegasse. Os bombeiros então constataram que ele estava com sintomas de AVC, em estado grave e que estava há cerca de três ou quatro dias sem se alimentar. Ele foi encaminhado à Fundação Hospitalar de Costa Rica, onde atendimento pela médica Raíssa.

Após receber atendimento médico, conforme apurado pela reportagem do MS Todo Dia, o homem está sendo encaminhado nesta segunda-feira como vaga zero para Campo Grande, para mais exames. Não fosse o olhar atento da vizinha que desconfiou da situação e a rápida ação da PM, o desfecho poderia ser trágico.

Fonte: MS Todo Dia