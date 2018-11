Geraldo e Waldeli entregam aparelho de mamografia para a saúde de Costa Rica

Aquisição tem o objetivo de transformar a Fundação Hospitalar de Costa Rica em uma unidade de referência no diagnóstico do câncer de mama na região norte do Estado

O deputado federal Geraldo Resende participou na manhã de sexta-feira (23) junto com o prefeito Waldeli dos Santos Rosa, de uma solenidade de entrega de obras e equipamentos e veículos para a saúde, infraestrutura e turismo de Costa Rica. Fruto de articulações do parlamentar, o Município recebeu um moderno aparelho de mamografia que demandou investimento de R$ 600 mil, oriundos do Ministério da Saúde.

A aquisição do mamógrafo tem o objetivo de transformar a Fundação Hospitalar de Costa Rica em uma unidade de referência no diagnóstico do câncer de mama na região norte do Estado. O aparelho de última geração apresenta a tecnologia de histerotaxia, que identifica o local específico da lesão, possibilitando uma intervenção mais precisa.

“Lutamos para a conquista desses recursos, e hoje com muita alegria vemos concretizada essa luta em parceria com a administração municipal”, afirmou Geraldo Resende. “Com isso, toda a região norte do Estado será beneficiada, disponibilizando mamografia de rastreamento em mulheres com 40 anos ou mais, aumentando as chances de cura, pois nesta idade, elas são responsáveis por 59% dos casos de câncer de mama”.

O aparelho terá Sistema de Mamografia Digital de Campo Total para realização de exames de rotina e diagnóstico e suporte a procedimentos intervencionistas. O equipamento tem alta resolução de detalhes, para a caracterização clara de estruturas pequenas, como microcalcificações, tem amplo alcance dinâmico para visualização de todo o tecido, tanto glandular como adiposo.

Segundo o prefeito Waldeli dos Santos Rosa, ao todo, o pacote de obras envolve investimentos de mais de R$ 82 milhões, oriundos de recursos federais, estaduais e municipais, que serão destinados para melhorar a saúde, a infraestrutura e o turismo de Costa Rica.

Durante o evento, foram entregues as obras de recuperação da área de desastre na nascente do Córrego Cabeceira do Açude (Buracão); os Portais de Entrada da MS 223, MS 135 e MS 316; implantação de 100% da iluminação de LED na Avenida Ramez Tebet e expansão em todas as vias da cidade; construção do Arquivo Municipal; recapeamento asfáltico e sinalização da pista do Aeroporto Municipal; pavimentação asfáltica de acesso ao Aeroporto Municipal; pavimentação asfáltica das serras da Lage, Morro Alto, Araras, Pombinho e Boa Vista.

Além do aparelho de mamografia, foram entregues um equipamento de tomografia computadorizada e outro de videolaparoscopia para a FHCR – Fundação Hospitalar de Costa Rica. Na ocasião, também foram entregues veículos oficiais para as secretarias municipais, sendo eles: uma ambulância UTI móvel e dois carros Nissan March (para a Saúde); uma máquina Bobcat (para a Secretaria de Obras Públicas); um

trator (para a Agricultura e Desenvolvimento); um caminhão Sprint e uma Fiat Toro (para a SAAE).

Durante a solenidade também foram anunciados novos investimentos como a expansão da rede coletora de esgoto em diversos bairros da cidade; o recapeamento em várias ruas do município; a implantação de iluminação de LED em praças e quadras de esportes; a pavimentação asfáltica no prolongamento da Rua 11, no Jardim Novo Horizonte até o Anel Viário, entre outros investimentos.

