Motorista atropela menino de 13 anos em Costa Rica e furta a bicicleta da vítima para fugir

Menino de 13 anos foi atropelado por um veículo Pampa na tarde de ontem, no centro de Costa Rica, teve escoriações nas pernas, mas passa bem. O motorista, ainda não identificado, furtou a bicicleta da vítima que havia sido lançada sobre o canteiro da pista, abandonou o carro e fugiu. A Polícia Militar fez rondas e não conseguiu localizá-lo.

Segundo boletim de ocorrência da PM, por volta das 15h55, o menino seguia pela Rua Sabina Batista Corrêa, quando ao atravessar a Avenida José Ferreira da Costa, foi atingido pela Pampa e jogado sobre o canteiro. O condutor, ao invés de prestar socorro, pegou a bicicleta do garoto e foi embora. Ele trajava calça jeans rasgada, botas sujas e aparentava meia idade.

Com alguns ferimentos nas pernas, o menino foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Fundação Hospitalar. O soldado Aclenildo Aparecido Soares Furtado e o sargento Elson Macedo Malaquias estiveram no local e constataram que o carro estava em condições precárias e com a documentação em atraso, motivo pelo qual foi apreendido e encaminhado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Os militares fizeram rondas pela região e chegaram a visitar oficinas de bicicletas em busca do suspeito, mas o homem não foi encontrado. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Caso seja identificado, o motorista vai responder por atropelamento, furto, lesão corporal na direção de veículo, omissão de socorro e evasão do local de acidente.



Fonte: MS Todo Dia