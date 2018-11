Mulher recebe falso pedido de ajuda de homem e acaba agredida pela ex dele em Costa Rica

Uma mulher de 44 anos foi agredida depois de atender a falso pedido de socorro de um amigo na noite de ontem, nas imediações da Delegacia de Polícia Civil de Costa de Rica. A vítima foi atraída para uma emboscada armada pela ex-mulher do homem. A suspeita teria se lançado contra o carro dela, batido nela e tomado as chaves do veículo.

Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima relatou que por volta das 22 horas recebeu mensagem do homem, que tem 41 anos, pedindo ajuda pois ele estaria sem gasolina na praça do bairro Sonho Meu 3. Na intenção de ajudá-lo, a mulher foi ao local e, chegando na Rua Josina Garcia de Melo, foi surpreendida pela autora.

Essa ex-mulher do amigo teria se lançado sobre o carro da vítima que, assustada, parou o automóvel para perguntar se estava tudo bem, momento em que começou a ser agredida. A autora em seguida tomou a chave do carro e fugiu. O homem foi localizado e disse que sua ex-esposa havia pego seu celular e provavelmente marcado o encontro sem que ele soubesse.

Ele disse que dava uma carona à ex até perto do Corpo de Bombeiros, mas que ela começou a agredi-lo e saiu do veículo. O soldado Matheus Moura e o cabo Elton Gomes da Silva, da PM, foram acionados e fizeram rondas pela região, mas não conseguiram encontrar a autora. Ela responde por vias de fato, ameaça e dano. O caso foi levado à Polícia Civil.

Fonte: MS Todo Dia