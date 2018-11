Pai e filha acabam feridos em acidente de trânsito entre carro e moto em Costa Rica

Um homem de 32 anos e a filha dele, de apenas quatro anos, se feriram em acidente de trânsito ocorrido no final da tarde desta quarta-feira, no cruzamento da Rua Joaquim Lourenço Carrijo com a Rua Sebastião Messias de Paula, em Costa Rica. Eles estavam em um moto Honda CG que colidiu com um veículo Fiat Idea ocupado por uma mulher de 47 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, a motorista do carro disse que seguia pela Joaquim Lourenço Carrijo, quando no cruzamento houve o acidente. Ela alegou que o motociclista não respeitou o sinal de Pare na Sebastião Messias de Paula e avançou, resultando na batida. O homem e a filha não tiveram lesões graves, mas foram levados pelo Corpo de Bombeiros à Fundação Hospitalar.

A ocorrência foi atendida pelo sargento Josimar Kuhn e pelo solda Flavio Ferreira Teodosio.

Fonte: MS Todo Dia